В столичной больнице в обмен на кровь делают фотопортреты

Фото: скриншот с видео "Сегодня"

В Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова в Киеве каждый донор крови в четверг сможет получить бесплатно собственную фотографию-портрет от известного фотографа.

Фотозоны в больнице обустроили, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки крови. Организована акция помогла увеличить количество добровольцев, пишет "Сегодня".

"Во время зимних праздников количество донаций падает, и мы решили всю зиму, каждый четверг приглашать известного фотографа, который будет делать портрет и таким образом напоминать о важности донации", - рассказала организатор акции Елена Бальбек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19

Обычно в медучреждение днем приходят около 10 доноров. В четверг, 10 декабря, зарегистрировались 30.

"Нас объединяет здесь общее дело - это донорская сдача крови. Люди, которые сюда приходят, делают это по собственной инициативе, а я их фотографирую по собственной инициативе, это синергия", - рассказал фотограф Роман Пашковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донорство выходного дня: столичный центр крови будет работать в субботу

Врачи такую ​​инициативу приветствуют, ведь крови постоянно не хватает. В период карантина - особенно. Во время одной операции пациенту может потребоваться до 500 миллилитров.

"За прошлый год мы выполнили 9400 операций, посчитайте сколько мы использовали доз крови - больше, чем было заготовлено. Около тысячи операций - это дети, в том числе и новорожденные", - отметил директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова Василий Лазоришинец.

В начале весны организаторы запланировали выставку портретов доноров в центрах сдачи крови, чтобы фотографии мотивировали людей на добрые дела.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который парламент принял 30 сентября 2020.