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вторник, 02 марта 2021 21:27

В столице задержали вооруженного иностранца
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В Киеве в автомобиле иностранца обнаружили пистолеты и патроны.

Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленник стоял возле своего авто и увидев полицию, выбросил под авто, которое стояло рядом, предмет, напоминающий пистолет", - говорится в сообщении.

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После осмотра места происшествия правоохранители изъяли пистолет Макарова и патроны к нему. Кроме того, при проверке авто в салоне обнаружили пистолет Глок с патронами.

В Киеве авто иностранца нашли оружие и патроны. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве авто иностранца нашли оружие и патроны. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве авто иностранца нашли оружие и патроны. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Одесской области вооруженный 37-летний иностранец на авто сбил 2 полицейских, которые пытались его задержать. После преследования правоохранители заблокировали злоумышленника. Во время обыска в авто нашли пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическую палку, кастет, нож и пакет с амфетамином.

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