В столице задержали вооруженного иностранца

В Киеве в автомобиле иностранца обнаружили пистолеты и патроны.

Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленник стоял возле своего авто и увидев полицию, выбросил под авто, которое стояло рядом, предмет, напоминающий пистолет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские Бонни и Клайд попались через несколько часов

После осмотра места происшествия правоохранители изъяли пистолет Макарова и патроны к нему. Кроме того, при проверке авто в салоне обнаружили пистолет Глок с патронами.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Одесской области вооруженный 37-летний иностранец на авто сбил 2 полицейских, которые пытались его задержать. После преследования правоохранители заблокировали злоумышленника. Во время обыска в авто нашли пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическую палку, кастет, нож и пакет с амфетамином.