В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок

Авто со штрафплощадки можно будет вернуть. Фото: Автомир

В Киеве заработал в тестовом режиме новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, благодаря которому, как обещают, уменьшатся очереди в пунктах выдачи, а водители значительно сэкономят время.

Новый сервис работает с помощью приложения Kyiv Smart City, в которое надо будет ввести данные автомобиля и на основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, передает прессслужба КГГА.

"Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль", – утверждают в КГГА.

Кроме того, увеличится время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00.

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Ранее, в ночь на 17 августа неизвестные подожгли авто расследовательской программы "Схемы", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру.