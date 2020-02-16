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воскресенье, 16 февраля 2020 11:33

В столице разоблачили группу карманников
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Фото: Facebook.com/stanislav.zavertaylo

В столичном кафе "Honey", что на Ярославовом Валу, поймали на краже четырех мужчин.

Об этом сообщил в Facebook владелец заведения, киевский ресторатор Станислав Завертайло.

"Зашли 2 человека. Хорошо одеты. Сели среди шумного зала с гостями. Через 5 минут зашли еще двое. Всего четверо. Сели рядом. Разложили вещи максимально на широкую руку.

Сидели спокойно, осматривали гостей и зал через меню. Я их уже вроде как видел в Хани на Ярославовом Валу. Начал пристально наблюдать за действиями. Сфоткал на всякий случай, ну мало ли что.

За несколько секунд он заметил, что один из мужчин начал рыться в чужом портфеле. Далее злоумышленник повторил действия, не обращая внимания на персонал и посетителей. Завертайло бросился остановить вора.

"Дернулся к ним. Вскочили. Начали выбегать группировкой. С ножом из-под пальто угрожали сотрудникам, нападали на меня. Вчетвером дерзкие, конечно, а по одному, думаю, все шансы были бы быть более сговорчивыми. Ребята, будьте осторожны. Мы смогли быстро отреагировать, нажать кнопку и вызвать полицию (35 минут). Хоть они и сбежали, но нам удалось уберечь гостей", – рассказал ресторатор

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На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский. 44-летний гражданин Грузии пытался объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию.

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