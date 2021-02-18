В столице проходит марш памяти Небесной сотни

В Киеве проходит шествие памяти Небесной сотни и всех, кто отдал жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Перед маршем в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане.

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Походка пройдет по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - аллея Героев Небесной Сотни. Акция завершится возложением цветов и зажиганием свечей.

Организаторами шествия выступили ряд общественных организаций.

Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана и Революции достоинства. Проект постановления №2739 поддержали 295 народных депутатов. "За" проголосовали все политсилы парламента, кроме партии кума Путина "Оппозиционного платформы - За жизнь". Документ называет революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Осуждает режим президента беглого Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих внутренних войск, прокуроров, судей и других должностных лиц.