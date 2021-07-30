В столице открыли центр вакцинации, который работает без выходных

Пункт вакцинации откроют в ТРЦ Blockbuster Mall. Фото: Reuters

В ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве откроют центр массовой вакцинации против коронавируса.

Он будет работать с 1 августа ежедневно с 11:00 до 21:00, сообщает Минздрав

Записаться туда на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Там можно получить вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech.

ТРЦ расположен по адресу просп. Степана Бандеры, 36.

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Всего в Киеве работают 22 центра вакцинации.

В Украине разрешили вакцинировать детей от 12 лет. Прививать вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщает Министерство здравоохранения.