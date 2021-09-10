В столице начались "масочные" рейды

 
Ексклюзивы
1/5
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 369
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 360
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2745
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 333
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 486
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1323
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 765
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
4
5
17
6
&quot;Чтобы лучше было видно&quot;: деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в &quot;Борисполь&quot;
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в "Борисполь"
Ботанический сад &quot;утонул&quot; в астрах: яркие фото
Ботанический сад "утонул" в астрах: яркие фото
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет &quot;Таврия&quot; - на OldCarLand покажут первые украинские машины
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет "Таврия" - на OldCarLand покажут первые украинские машины
Видео
Все видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2538
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1440
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 414
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 11:03

В столице начались "масочные" рейды

  Комментировать
В столице начались &quot;масочные&quot; рейды
В Киеве начали усиленно контролировать соблюдение масочного режима. Фото: pixabay.com

В Киеве уже проводят показательные рейды для контроля соблюдения масочного режима.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить инспекции соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют. Чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, несли ответственность", - сказала Старостенко в эфире "Громадського радіо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало больше смертей: обновленная Covid-статистика в Украине

В СМИ появилась информация о подготовке столицы к внедрению локдауна с 15 сентября. Карантин якобы коснется общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты. В Кабмине эту информацию опровергли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице начались "масочные" рейды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 29377
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 7974
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4779
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 4419
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 4266
Новости Киева
Воздух в Киеве стал опасным
Воздух в Киеве стал опасным Просмотров: 135
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
3
 Просмотров: 279
Колокольню Софийского собора будут реставрировать
Колокольню Софийского собора будут реставрировать Просмотров: 117
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
4
 Просмотров: 306
Под Киевом планируют разместить тысячи беженцев из Афганистана
Под Киевом планируют разместить тысячи беженцев из Афганистана Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
5
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
3
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
2
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Как выучить английский язык?
Голосов: 6942
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть