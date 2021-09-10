В столице начались "масочные" рейды

В Киеве начали усиленно контролировать соблюдение масочного режима. Фото: pixabay.com

В Киеве уже проводят показательные рейды для контроля соблюдения масочного режима.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение, чтобы усилить инспекции соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют. Чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, несли ответственность", - сказала Старостенко в эфире "Громадського радіо".

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В СМИ появилась информация о подготовке столицы к внедрению локдауна с 15 сентября. Карантин якобы коснется общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты. В Кабмине эту информацию опровергли.