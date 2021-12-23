В столице началась метеорологическая зима

В Киеве будет продолжаться морозная погода. Фото: Reuters

В Киеве началась метеорологическая зима.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на три недели позже климатической нормы", - говорится в сообщении.

20 декабря на метеостанции зафиксировали среднесуточную температуру воздуха в -0,2°С. По прогнозам Украинского гидрометцентра и дальше в Киеве температура будет ниже 0°С.

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Ранее всего зима посетила Киев 20 октября 1920 и 31 октября 1988-го. Позднее всего - 29 декабря 2015 года.

В пятницу и субботу, 24-25 декабря, погода в Карпатах будет опасной. Прогнозируют снегопады и метели, информирует прессслужба ГСЧС. Из-за непогоды объявили третий уровень опасности.