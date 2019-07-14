В столице льет, как из ведра: машины плывут

Фото: Роман Петушков

В столицу улицу Кудряшова, 5 полностью перекрыли из-за затопления после дождя. Несколько автомобилей затонули, об этом сообщает Информатор.

Сейчас водители ждут помощи спасателей ДСНС. Рядом сотрудники коммунальных служб прочищают забиты мусором водостоки.

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Многие осадков выпало и на Харьковском шоссе.

Ливень накрыл столицу США Вашингтон и прилегающие районы штатов - Мэриленд и Вирджиния. Затопило много улиц и домов, частично и Белый дом. Также подтоплены метро и аэропорт.