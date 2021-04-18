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воскресенье, 18 апреля 2021 17:29

В столице горела многоэтажка: есть пострадавший
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В Дарницком районе Киева произошел пожар в 20-этажном доме.

Огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже. В результате один человек получил ожоги, был госпитализирован, сообщает прсес-служба ГСЧС.

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"Пожар возник на ул. Драгоманова, 31Б. На месте задействовали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сейчас устанавливается причина возгорания.

В Святошинском районе Киева возник пожар в двухэтажном детском саду на ул. Василия Кучера, 8-А. В результате возгорания спасатели эвакуировали 124 ребенка.

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