В столице чтят память Героев Небесной сотни

За три дня - с 18 до 20 февраля погиб 71 человек, выступивший против произвола властей. Фото: hromadske

В столице почтят подвиг участников Революции достоинства и память Героев Небесной сотни.

Официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной сотни состоятся на Аллее Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба КГГА.

Мероприятия также проведут и в Колонном зале администрации.

В 15:00 начнется концерт памяти с участием майдановских музыкантов, среди которых: TaRuta, "Хорея Козацька", "Сестры Тельнюк", "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

В 18:00 на майдане Независимости состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".

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Мемориальные мероприятия продолжаются во всех районах столицы в течение всего февраля. Также будут продолжаться тематические просветительские мероприятия в учреждениях культуры города.

20 февраля ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

В соответствии с указом пятого президента Украины Петра Порошенко, память о подвиге участников Революции достоинства чтят ежегодно 20 февраля - в День Героев Небесной сотни.