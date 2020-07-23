В скольких киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки

За минувшие сутки обнаружили более 100 инфицированных в Киеве. Фото: pixabay

За минувшие сутки в 112 жителей Киева обнаружили коронавирус.

В общем в столице уже 7278 подтвержденных случаев инфицирования, сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди больных 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет, 3 мальчика от 4 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. 25 человек выздоровели за прошедшие сутки. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 856 новых случаев заболевания Covid-19, 828 человек из числа ранее больных выздоровели, 17 умерли.