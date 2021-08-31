В школы Киева родителей не будут пускать без Covid-сертификата

В столичных школах будут требовать от родителей учеников Covid-сертификат или ПЦР-тест при входе/ Фото: pixabay.com

С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, которые будут зависеть от уровня эпидемиологической безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Запреты распространяться на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивно-ресурсные центры.

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Запреты для зеленого уровня эпидопасности:

- вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного Covid-теста, действительного 72 ч.;

- проведение массовых мероприятий защитных масок на всех участниках;

- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

- индивидуальное посещение заведений родителями.

Для желтого и оранжевого уровня:

- организация образовательного процесса будет в смешанном формате - дистанционно и в учебном заведении, если количество учеников или студентов превышает проектные мощности заведения;

- посещение учебных заведений, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала;

- посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;

- проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием претендентов образования из более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей или посетителей;

- индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного Covid-теста, действительного 72 ч.;

- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей.

Для красного уровня:

Запрет на посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме:

- учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;

- лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования;

- учеников 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

- претендентов, участвующих в аттестации.

Согласно документу также необходимо обеспечить родительские консультации или сборы в онлайн-режиме.

Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится в обычном режиме. Сейчас страна находится в зеленой зоне эпидопасности, поэтому ситуация контролируется. Важным условием работы, гарантирующим безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он призвал педагогов и других сотрудников образовательных учреждений не пренебрегать прививками.