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вторник, 18 мая 2021 16:27

В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео, на котором силовики заходят в подъезд, где живет глава столицы, а двое мужчин, вероятно: следователи, звонят в дверь его квартиры.

Видео появилось в Facebook.

Фото: скриншот с видео

"В дверь, пока я был на тренировке, звонили. И моей соседке напротив тоже. Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной", - написал Кличко.

На кадрах видно, что правоохранители звонят в дверь соседки напротив квартиры Кличко, а затем несколько раз в квартиру мэра.

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Обыски в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет мэр города Виталий Кличко, вроде как состоялись утром 18 мая. Силовики и следователи СБУ появились там, когда мэр был на пробежке. В СМИ начала появляться информация, что с обысками пришли именно к нему. СБУ эту информацию опровергла, отметив, что обыски проводили "в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктов".

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.

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