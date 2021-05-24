В сети показали киевские улицы и переходы без МАФов

С 17 по 23 мая 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Временные сооружения, торговые палатки и зонты, средства передвижной торговли, роллетные ряды - это лишь небольшая часть тех элементов благоустройства, которые убрали наши демонтажники. Все они размещались без надлежащих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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На прошлой неделе очистили от сооружений и подземный переход на пересечении ул. Нивськой и просп. Победы, рассказал исполняющий обязанности директора Киевблагоустройство Николай Бойко.

"Владельцы самостоятельно демонтировали свои ятки, без спешки вывезли товар. Поэтому хочу поблагодарить сознательных владельцев которые согласились с тем, что размещение временных сооружений без разрешений невозможно в столице", - отметил Бойко.

В Киеве демонтировали 20 рекламных щитов, нарушивших действующие правила и требования. Очистили от незаконной рекламы два проспекты и шесть улиц столицы.