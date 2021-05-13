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четверг, 13 мая 2021 19:14

Киев почистили от незаконной рекламы: фото до и после
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В Киеве за почти две недели демонтировали 20 рекламных щитов, нарушивших действующие правила и требования.

Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам рекламы.

Фото: КП "Киевреклама"

Очистили от незаконной рекламы два проспекты и шесть улиц столицы.

"Наиболее поразительным изменениям подвергся просп. Победы, где убрано восемь конструкций. Также подчистили улицы Черновола, Борщаговскую, Лепкивського, Сечевых Стрельцов, Набережно-Луговая, Ильенко и Воздухофлотский проспект", - говорится в сообщении.

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В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.

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