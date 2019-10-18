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пятница, 18 октября 2019 08:37

В сети бурно обсуждают проект метро на Троещину
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Фото: https://apostrophe.ua

Планы одного из главных кандидатов на должность мэра Киева Александра Ткаченко активно обсуждают в сети.

Он хочет к 2020 году построить в столице ветку метро с центра на Троещину, об этом пишет "Апостроф".

Эксперты, активисты и множество жителей города считают, что такое строительство себя не оправдает. Большинство специалистов отмечают, что к 2020 году просто физически невозможно реализовать такой маршрут. Также люди сомневаются в том, что такая ветка метро будет пользоваться спросом. Некоторые пишут, что если спрос и будет, то в метро постоянно будет давка.

В Киеве на доме посреди Майдана Независимости начали строить еще один этаж. Это дом на улице Софиевская, 1/2. Над шестым этажом появились по крайней мере две стены будущей надстройки.

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