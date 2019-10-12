На крыше высотки в центре Киева "растет" самострой

В Киеве на доме посреди Майдана Независимости начали строить еще один этаж.

Это дом на улице Софиевская, 1/2. Над шестым этажом появились по крайней мере две стены будущей надстройки. Соответствующее фото опубликовали в столичном паблике "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"На Майдане, на доме, который просматривается больше, кто-то решил немного расширить свою квартиру", - говорится в заметке.

Автор: facebook.com/kiev.klab В Киеве на доме посреди Майдана Независимости начали строить еще один этаж. Фото - facebook.com/kiev.klab

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Фотографию перепостил у себя и экс-нардеп Борислав Береза. Он призвал столичных чиновников обратить внимание на этот "ад" и отреагировать.

В комментариях к сообщению ему ответил Директор департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук.

"Перестройки капитальных сооружений - это полномочия ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, - Gazeta.ua). Обратим их внимание на этот вопиющий факт", - написал он.

На столичном Отрадном продемонстрировали настоящую иерархию балконов. Только два верхних балкона построенные по плану и соответствуют нормативам. Чем ниже, тем дороже и больше. На первом этаже - вход в магазин. Согласно проекту, в таких домах балконов на первых этажах не должно быть.