В районах Киевщины из-за оккупантов люди сидят без еды и лекарств

Эвакуация людей продолжается. Фото: Генштаб ВСУ

В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области из-за оккупантов люди сидят без еды, лекарств и связи.

В Ирпене продолжаются бои, а в Гостомельской общине зафиксировали перемещение техники врага, инфраструктура там уничтожена, сообщает глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

В Макаровской общине отсутствуют водоснабжение, газ, электричество, связь. По Бородянскому обществу перемещается враг. Готовится эвакуация населения. Бородянка заблокирована, инфраструктура разрушена.

Вышгородская, Петровская и Пирновская территориальные общины – населению оказывается необходимая помощь, осуществляется патрулирование улиц.

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Также полностью изолированный Славутич. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.

Жителям Гребенковской и Фурсовской общин были слышны звуки взрывов со стороны города Васильков. Несколько сигналов тревоги, обстрелов не зафиксировано.

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В Бориспольском районе объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильная. Силы обороны – в повышенной боеготовности. Проводится работа по укреплению блокпостов. Гуманитарные вопросы постоянно решаются.

В Броварском районе зафиксировали передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин.

В этих общинах проводятся боевые действия, а именно:

▪️Калитянская община: в селах Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;

▪️Великодымерская община: в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;

▪Барышевская община: – села Победа и Рудницкое";

▪️Калиновская община – село Скибин.

В населенных пунктах Калитянской общины ситуация стабилизировалась. Вражеские войска активности не проявляют.

Газоснабжение в селах Заворичи и Мокрец возобновлено. Возобновили электроснабжение. Пока остается отсутствующая связь.

В Обуховском районе все объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме. Объекты критической инфраструктуры находятся под охраной.

В Фастовском районе ситуация стабильно контролируемая. Фастовская община принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении.

12 марта гуманитарными коридорами из Бучи, Гостомеля, Микуличей и Немишаево удалось провести эвакуацию около 4 тысяч человек.

Киев полностью подготовился к возможной блокаде оккупантами. В столице уже сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов питания для оставшихся в городе двух миллионов киевлян.