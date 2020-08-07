В Обухове водитель под кайфом спровоцировал смертельное ДТП

Виновник аварии находился под действием наркотического вещества - амфетамина. Фото: Нацполиция

6 августа, в 08:00, возле города Обухов Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек, другого - в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщила Нацполиция.



"По предварительным данным, водитель авто ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этим автомобилем. В дальнейшем неуправляемый автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota. В результате чего пассажир ЗАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель – в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Во время медицинского осмотра установили, что 33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии был под действием амфетамина.

Задержанный водитель сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет и права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без него.

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