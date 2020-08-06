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пятница, 07 августа 2020 00:02

В ДТП под Киевом погибли три человека

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В ДТП под Киевом погибли три человека
В ДТП погибли три человека. Фото: Сегодня

На Столичном шоссе в Голосеевском районе произошла масштабная авария, в результате которой погибло три человека.

ДТП произошло с участием двух автомобилей BMW, сообщает ГУ ГСЧС в г.. Киеве.

В результате столкновения три человека погибли на месте и двое пострадали.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля. Их забрала скорая.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

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Ранее, во Львове в ДТП погибла известный детский тренер.

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