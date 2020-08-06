В ДТП под Киевом погибли три человека

На Столичном шоссе в Голосеевском районе произошла масштабная авария, в результате которой погибло три человека.
ДТП произошло с участием двух автомобилей BMW, сообщает ГУ ГСЧС в г.. Киеве.
В результате столкновения три человека погибли на месте и двое пострадали.
Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля. Их забрала скорая.
Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП
Ранее, во Львове в ДТП погибла известный детский тренер.
×
Комментарии