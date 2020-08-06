В Обухове мужчина открыл стрельбу на остановке

В Киеве задержали мужчину, который вечером 5 августа совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта в Обухове и скрылся на авто.

Задержанным оказался 33-летний киевлянин. У него изъяли пистолет Форт-12, патроны к нему и разрешительные документы. Сейчас он в СИЗО, где ждет избрания меры пресечения.

Об этом сообщает Нацполиция.





Автор: Нацполиция Продавщицу киоска в Обухове ранили из пистолета

"В результате стрельбы была травмирована 20-летняя девушка, продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки выстрелов. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них во время движения автомобиля из хулиганских побуждений начал вести хаотичную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента.





Автор: Нацполиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Кирилла Тлявова: суд отклоняет большинство доказательств

В Винницкой области 28-летний мужчина во время отдыха на водоеме случайно застрелил своего 23-летнего товарища.





