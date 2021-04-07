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среда, 07 апреля 2021 19:15

В объятиях птицы: жизнеутверждающий мурал появился в Софиевской Борщаговке
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Столичный художник Виталий Гидеван создал новый мурал. Рисунок появился в Софийской Борщаговке.

Об этом художник сообщил в Facebook.

Фото: Виталий Гидеван

По словам Гидевана, стенопись сделана на заборе ЖК и является чертою для Софиевской Борщаговки и Вишневого.

"В объятиях птицы. Рисунок о надежде, которая есть у каждого из нас, она придает силы раскрасить серую обыденность. Счастливое будущее ждет каждого, кто в него верит и не опуская рук идет за ним. Даже если вокруг все серое, а на плечах гора проблем, находите силы улыбнуться себе и родным", - написал художник.

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Ранее художник представил новый антикоронавирусный мурал в Софийской Борщаговке. На нем изображена девушка в респираторе, украшенном цветами.

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