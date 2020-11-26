В небе над Киевом засияли дроны-легкие

50 беспилотников в форме легких взлетели в небо над Киевом. Фото: скриншот с видео

В небо над Киевом взлетели 50 беспилотников в сопровождении историй людей, которые победили рак.

Беспилотники изобразили легкие, сердце, часы и сигареты - фигуры, которые напомнили важность своевременного обращения к врачам, пишет "ТСН".

Ноябрь во всем мир признали месяцем осведомленности о раке легких.

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В Украине от рака легких умирают больше, чем от любого другого онкологического заболевания. Ежегодно - 13 тыс. украинцев. И в большинстве случаев из-за того, что не вовремя обращаются к врачам и поздно обнаруживаются опухоли.

В Мариинском парке Киева возле Верховной Рады установили интерактивную скульптуру "Легкие, которые говорят".