В метро будут показывать видео о космосе

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 288
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1989
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 639
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 981
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 729
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
3
4
1
7
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Киевское море позеленело
Киевское море позеленело
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
Видео
Все видео
В метро будут показывать видео о космосе
В метро будут показывать видео о космосе
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1818
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 90
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 19:15

В метро будут показывать видео о космосе

  Комментировать
В метро будут показывать видео о космосе
В видео раскрыты темы научных явлений в области химии, физики, биологии и космоса. Фото: Агенти змін / Facebook

В киевском метро будут показывать учебные ролики о науке в рамках проекта "Наука в метро". Их разработал журнал "Куншт".

Проект популяризирует науку и показывает, насколько она близка нам. Это поможет развиваться взрослым, а детям - ставить им правильные вопросы, говорят авторы.

В общем разработали 36 видео. В них раскрыты темы научных явлений в области химии, физики, биологии и космоса.

Ролики будут транслировать в вагонах в течение июля и августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур пассажиров. Отбор работ еще продолжается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В метро будут показывать видео о космосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 190584
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 25840
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16056
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 12753
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12724
Новости Киева
Могут закрыть станции метро в центре Киева
Могут закрыть станции метро в центре Киева Просмотров: 27
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому Просмотров: 351
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему Просмотров: 1773
Кум жены Медведчука и директор телеканала: у Зеленского есть 2 кандидатуры, чтобы подвинуть Кличко
Кум жены Медведчука и директор телеканала: у Зеленского есть 2 кандидатуры, чтобы подвинуть Кличко Просмотров: 1449
Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года
Убийцу участницы "Битвы экстрасенсов" искали 3 года Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
8
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 5359
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua