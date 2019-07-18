В метро будут показывать видео о космосе

В видео раскрыты темы научных явлений в области химии, физики, биологии и космоса. Фото: Агенти змін / Facebook

В киевском метро будут показывать учебные ролики о науке в рамках проекта "Наука в метро". Их разработал журнал "Куншт".

Проект популяризирует науку и показывает, насколько она близка нам. Это поможет развиваться взрослым, а детям - ставить им правильные вопросы, говорят авторы.

В общем разработали 36 видео. В них раскрыты темы научных явлений в области химии, физики, биологии и космоса.

Ролики будут транслировать в вагонах в течение июля и августа.

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В киевском метрополитене откроется выставка скульптур пассажиров. Отбор работ еще продолжается.