В метро будут показывать видео о космосе

В киевском метро будут показывать учебные ролики о науке в рамках проекта "Наука в метро". Их разработал журнал "Куншт".
Проект популяризирует науку и показывает, насколько она близка нам. Это поможет развиваться взрослым, а детям - ставить им правильные вопросы, говорят авторы.
В общем разработали 36 видео. В них раскрыты темы научных явлений в области химии, физики, биологии и космоса.
Ролики будут транслировать в вагонах в течение июля и августа.
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В киевском метрополитене откроется выставка скульптур пассажиров. Отбор работ еще продолжается.
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