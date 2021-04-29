В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка

В Киеве на Севастопольской площади произошло тройная ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик.

Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги, пишет "Сегодня".

Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

"В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики. Устанавливаются механизм и причины ДТП. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля", — сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

По информации СМИ, в легковушке Ford под пассажирским сиденьем обнаружили пустую бутылку вина. В автомобиле ехали трое мужчин. После аварии двое скрылись с места происшествия, в частности, водитель машины.

В салоне автомобиля остался только его хозяин, который там спал.

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Ранее патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.