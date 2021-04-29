 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 333
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 351
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 252
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 666
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 981
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 603
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 369
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 783
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 225
Фото
Все фото
4
3
5
4
5
В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка
В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Обливали кровью и угрожали убийством: банда терроризировала адвоката
Обливали кровью и угрожали убийством: банда терроризировала адвоката
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Видео
Все видео
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения
Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 333
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 351
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1125
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 954
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1980
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 243
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 11:39

В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка
4

  Комментировать

В Киеве на Севастопольской площади произошло тройная ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик.

Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги, пишет "Сегодня".

Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

"В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики. Устанавливаются механизм и причины ДТП. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля", — сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

По информации СМИ, в легковушке Ford под пассажирским сиденьем обнаружили пустую бутылку вина. В автомобиле ехали трое мужчин. После аварии двое скрылись с места происшествия, в частности, водитель машины.

В салоне автомобиля остался только его хозяин, который там спал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения

Ранее патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11709
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 10469
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6966
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 6048
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3456
Новости Киева
В Киеве горел жилой дом. Людей освобождали по автолестнице
В Киеве горел жилой дом. Людей освобождали по автолестнице Просмотров: 54
Когда заработает речной вокзал в Киеве
Когда заработает речной вокзал в Киеве Просмотров: 90
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
 Просмотров: 216
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
3
 Просмотров: 297
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 6731
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть