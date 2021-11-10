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четверг, 11 ноября 2021 00:06

В Киевской области в транспорт не будут пускать без Covid-сертификатов

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В Киевской области в транспорт не будут пускать без Covid-сертификатов
В Киевской области в транспорте будут проверять сертификаты о вакцинации. Фото: Украинская правда

В Киевской области местные власти приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом.

Новые правила на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом вступают в силу уже с 13 ноября, пишет пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

Covid-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки;

справку об излечении от коронавируса. В то же время, она должна быть подтверждена в Едином государственном вебпортале электронных услуг с использованием приложения "Дия".

Дата отмены ограничений неизвестна.

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С 12 ноября в Черкасской области разрешат проезд внутри области только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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