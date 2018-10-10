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среда, 10 октября 2018 01:26

В киевской мэрии назвали зарплаты городского головы и его заместителей

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В киевской мэрии назвали зарплаты городского головы и его заместителей
В столичной мэрии озвучили зарплаты Виталия Кличко и его заместителей. ФОТО: КГГА

В столичной мэрии озвучили зарплаты городского головы и его заместителей.

В частности, мэр Виталий Кличко за 18 рабочих дней сентября заработал 25,2 тыс. грн. Из них 10 тысяч - надбавки за интенсивность труда, а 4,6 тысячи - за выслугу лет. Премии, однако, нет, сообщили в Киевской городской госадминистрации в 44.ua.

В то же время первый заместитель Кличко - Николай Поворозник - за 19 дней работы получил 35,4 тыс. грн зарплаты. Сюда входит ежемесячная премия в размере 9,6 тыс. грн, а также надбавки за интенсивность труда и выслугу лет.

"Заместители Петр Пантелеев, Александр Спасибко и Дмитрий Давтян за труды в среднем получили от 29 до 30 тыс. грн. Меньше всех заработали "зеленые" заместители - Валентин Мондриевский и Вячеслав Непоп, назначенные на должности летом - чуть более 21 тыс. грн. И хотя поработали они меньше всего дней в прошлом месяце, премии и другие надбавки им все же выплатили", - говорится в сообщении.

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В июле, по данным Госстата, средняя зарплата в Киеве выросла до 12 995 грн. Больше всего зарабатывают работники добывающей сферы (47,1 тыс. грн), меньше всего - туризма (6,6 тыс. грн). Но, по словам экономиста Андрея Новака, показатели средней зарплаты не соответствуют действительности и достигаются статистическими манипуляциями.

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