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воскресенье, 06 мая 2018 01:29

В Киеве женщина-водитель сбила полицейского

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В Киеве женщина-водитель сбила полицейского
В Киеве автомобиль сбил полицейского. Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил патрульного полицейского, проверявшего документы у водителя Mercedes.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь". Об этом сообщило dtp.kiev.ua.

"В ходе проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель-женщина зацепила приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара дверь машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", - сообщил ресурс.

До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки. На месте работают экипажи патрульной полиции, ожидают следственно-оперативную группу.

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В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из компаний такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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