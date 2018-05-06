В Киеве женщина-водитель сбила полицейского

В Киеве автомобиль сбил полицейского. Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил патрульного полицейского, проверявшего документы у водителя Mercedes.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь". Об этом сообщило dtp.kiev.ua.

"В ходе проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель-женщина зацепила приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара дверь машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", - сообщил ресурс.

До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки. На месте работают экипажи патрульной полиции, ожидают следственно-оперативную группу.

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