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пятница, 11 июня 2021 11:20

В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано

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В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Трамвай пришлось поднимать, чтобы высвободить девушку. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Ярослава Гашека женщина поскользнулась и попала под трамвай.

Трагедия произошла 11 июня, сообщил телеканал "Киев" в Telegram.

Отмечается, чтобы достать потерпевшую, пришлось поднимать трамвай.

"Девушка жива, ее передали врачам", - говорится в посте.

На месте работают правоохранители. Движение трамваев приостановили.

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До приезда медиков и полиции помощь пострадавшей пытались оказать неравнодушные киевляне, пишет Оbozrevatel.

"Люди вытащили женщину из-под колес трамвая и пытались остановить кровь, наложив шину. Это удалось сделать усилиями патрульных и врачей, которые прибыли на место. Пострадавшую госпитализировали. Якобы она поскользнулась", - рассказал собеседник.

На станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте. Тело пострадавшего пытались деблокировать с помощью домкрата.

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Дата
11
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