Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него

Чиновник КГГА нарушил правила дорожного движения. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: facebook.com/TapacBilinsky

Глава комитета Общественного совета по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Белинский устроил конфликт с водителем столичного трамвая.

Инцидент произошел 8 июня в 09:40 на ул. Глыбочицкой, написал Белинский в Facebook.

По словам чиновника, водитель общественного транспорта сознательно его провоцировал на ДТП.

"Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры. Свидетели этой ситуации готовы дать информацию. Нервы есть у всех, но правда одна", - сообщил Белинский.

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Вскоре "Киев Оперативный" обнародовал видео, на котором четко видно, что именно Белинский нарушил ПДД, преграждая проезд трамваю.

На следующий день чиновник опубликовал пост, в котором признал, что был не прав, и извинился.

"Спасибо всем, кто отписался по вчерашнему событию. Я не жлоб, не п*рас и не кто-то еще. В ситуации с трамваем я не прав и прошу меня простить. Хорошего всем дня", - написал Белинский в новом посте, удалив предыдущий.

Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.