В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео

В Киеве женщина в белье устроила "шоу" на дороге. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Бориспольской заметили полуобнаженную женщину. В бюстгальтере и штанах она разгуливала по проезжей части.

Соответствующее видео распространил "Киевский трэш" в Telegram.

"Я конечно знал, что у меня ах**нная тачка, но чтобы настолько", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, как героиня видео, увидев автомобиль, сняла штаны и показала ягодицы.

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В Киеве женщина сняла с себя одежду и обувь и легла на проезжей части. Инцидент произошел у станции метро Гидропарк в июне этого года. По словам пользователей, в таком виде ее замечают не впервые.