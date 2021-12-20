В Киеве заработали пункты обогрева

44 пункта обогрева уже функционируют в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве из-за похолодания открыли 44 пункта обогрева.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

"В столице уже приступили к работе пункты обогрева, в которые может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни", - говорится в сообщении.

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В некоторых из пунктов обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай. Несколько пунктов имеют банки одежды. При необходимости там можно взять себе теплую одежду и обувь, отметили в КГГА.

Пункты обогрева будут работать на время осложнения погодных условий. Перечень адресов пунктов – по ссылке.

В Киеве 21 декабря снег не ожидается. А вот арктическое похолодание придет в столицу. В самую короткую ночь года и в течение завтрашнего дня будет -6...10°С. Какая погода будет царить в других регионах - по ссылке.