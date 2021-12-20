В Киеве заработали пункты обогрева

 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 477
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 855
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 567
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2664
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4807
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8397
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2538
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
6
10
12
5
8
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
&quot;Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все&quot; - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Видео
Все видео
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 504
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 387
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2601
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2196
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 18
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
понедельник, 20 декабря 2021 16:40

В Киеве заработали пункты обогрева

  Комментировать
В Киеве заработали пункты обогрева
44 пункта обогрева уже функционируют в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве из-за похолодания открыли 44 пункта обогрева.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

"В столице уже приступили к работе пункты обогрева, в которые может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

В некоторых из пунктов обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай. Несколько пунктов имеют банки одежды. При необходимости там можно взять себе теплую одежду и обувь, отметили в КГГА.

Пункты обогрева будут работать на время осложнения погодных условий. Перечень адресов пунктов – по ссылке.

В Киеве 21 декабря снег не ожидается. А вот арктическое похолодание придет в столицу. В самую короткую ночь года и в течение завтрашнего дня будет -6...10°С. Какая погода будет царить в других регионах - по ссылке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве заработали пункты обогрева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13572
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 10170
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 9558
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 8397
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 8379
Новости Киева
Подозреваемый в убийстве эксминистр вышел на свободу
Подозреваемый в убийстве эксминистр вышел на свободу
Киев впервые в истории начнет формировать экологическую политику
Киев впервые в истории начнет формировать экологическую политику Просмотров: 18
Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и "УДАР" - Палатный
Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и "УДАР" - Палатный Просмотров: 117
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
 Просмотров: 594
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
6
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
4
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 7085
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть