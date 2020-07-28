В Киеве заработал уличный кинотеатр

Бесплатный кинопоказ под открытым небом будут устраивать ежедневно в столичном парке имени Тараса Шевченко. Продлится он до 15 сентября.

Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам кино.





Автор: Государственное агентство по вопросам кино Кинотеатр под открытым небом в центре Киева покажет современные украинские фильмы



"Киновернисаж под открытым небом" стартовал 26 июля картиной Антонио Лукича "Мои мысли тихие". В летнем кинотеатре зрители смогут насладиться украинскими фильмами последних лет.



Программа первой недели:

- 27 июля - "Запрещенный", 2019, реж. Роман Бровко. Художественный фильм о Василе Стусе представляет съемочная группа;

- 28 июля - "Когда падают деревья", 2018, реж. Марыся Никитюк;

- 29 июля - "Фокстер & Макс", 2019, реж. Анатолий Матешко;

- 30 июля - "Припутни", 2017, реж. Аркадий Непиталюк;

- 31 июля - "Герой моего времени", 2018, реж. Тоня Ноябрева. Фильм представляет съемочная группа.

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"Фестиваль" уличного кино организовала украинская кинокомпания Up Ua Studio. Поддержали проект Государственное агентство по вопросам кино, Шевченковская райгосадминистрация и "Киевзеленстрой".

4-я церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа" из-за карантинных ограничений проходила в онлайн-формате. В номинации "Лучший фильм" победу одержала трагикомедия "Мои мысли тихие". Это дебютная полнометражная работа режиссера 28-летнего Антонио Лукича. Лента также победила в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".