В Киеве заработал уличный кинотеатр

Бесплатный кинопоказ под открытым небом будут устраивать ежедневно в столичном парке имени Тараса Шевченко. Продлится он до 15 сентября.
Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам кино.
"Киновернисаж под открытым небом" стартовал 26 июля картиной Антонио Лукича "Мои мысли тихие". В летнем кинотеатре зрители смогут насладиться украинскими фильмами последних лет.
Программа первой недели:
- 27 июля - "Запрещенный", 2019, реж. Роман Бровко. Художественный фильм о Василе Стусе представляет съемочная группа;
- 28 июля - "Когда падают деревья", 2018, реж. Марыся Никитюк;
- 29 июля - "Фокстер & Макс", 2019, реж. Анатолий Матешко;
- 30 июля - "Припутни", 2017, реж. Аркадий Непиталюк;
- 31 июля - "Герой моего времени", 2018, реж. Тоня Ноябрева. Фильм представляет съемочная группа.
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"Фестиваль" уличного кино организовала украинская кинокомпания Up Ua Studio. Поддержали проект Государственное агентство по вопросам кино, Шевченковская райгосадминистрация и "Киевзеленстрой".
4-я церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа" из-за карантинных ограничений проходила в онлайн-формате. В номинации "Лучший фильм" победу одержала трагикомедия "Мои мысли тихие". Это дебютная полнометражная работа режиссера 28-летнего Антонио Лукича. Лента также победила в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".
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