В Киеве заработал музей воды, но есть условия

Музей воды не работал из-за карантина. Фото: life.bodo.ua

Музей воды уже открылся и для посетителей. До этого не работал из-за карантина.

"Работники музея долго готовились к встрече с вами, и теперь вас ждет еще больше уникальных экспозиций, которые в интересной и нестандартной форме рассказывают о системе водоснабжения города, значение питьевой воды и важность сохранения водных ресурсов", - сообщили в пресс-службе Киевводоканала

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В предприятии напоминают, что во время экскурсий стоит придерживаться санитарных и противоэпидемических мер:

• в экспозициях музея будьте в маске;

• соблюдайте дистанцию ​​с другими посетителями в 1,5 м;

• в случае ощущения симптомов простуды воздержитесь от посещения музея;

• музей может принять ограниченное количество посетителей, примите во внимание, что может быть очередь;

• на входе с помощью бесконтактного термометра обязательно будет измеряться температура,

• дни открытых дверей отменяются до полного снятия карантина;

• количество посетителей в группах ограничено - до 5 человек;

• максимальное количество посетителей в музее одновременно в течение часа в разных залах - 30 человек;

Более 7,6 тыс. заведений в сфере торгового и бытового обслуживания населения возобновили работу после послабления карантина в Украине.