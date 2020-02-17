В Киеве заработает е-билет на все виды транспорта: назвали дату

Единый электронный билет позволит пользоваться метро и еще пятью видами наземного общественного транспорта. ФОТО: kh.vgorode.ua

Единый электронный билет для метро и еще 5 других видов общественного транспорта заработает в Киеве с 1 апреля.

Сообщили об этом в пресс-службе КГГА.

Оплатить э-билетом можно будет поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

"Новая гамма проездных билетов предусматривает фиксированные количества поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 гривен за одну поездку", — говорится в сообщении.

В наличии будут э-билеты на 46, 62, 92 и 124 поездки. Стоимость таких составит 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Доступны будут и безлимитные проездные билеты. Их стоимость составит 1300 грн.

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Гости столицы смогут приобрести туристический проездной. Действовать такой будет в течение 24, 48 или 72 часов с момента активации. Стоимость туристических проездных составит соответственно 100, 150 и 200 грн.

Карточки Kyiv Smart Card, позволяющие пользоваться всеми видами общественного транспорта, будут действовать в столице и в дальнейшем. Что касается пластиковых бесконтактных карт метро, действительными они останутся до 31 марта 2021 года.

Рассчитываться жетоном в столичном метро можно будет до конца марта. Пластиковые зеленые карточки метро останутся действительными еще год.