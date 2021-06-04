В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться. Фото: Ольга Косова, "Вечерний Киев"

В Киеве возобновляют бесплатные экскурсии по городу Free Walking Tours. Первая этим летом состоится завтра, 5 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и промоций.

"Экскурсии на украинском языке будут проводиться каждую субботу. Начало в 12:00, встреча возле здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36. - Gazeta.ua) около букв KYIV", - говорится в сообщении.

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Для участия в пешей экскурсии необходимо зарегистрироваться. Регистрация является обязательным условием.

Маршрут экскурсии: Крещатик, Европейская пл., Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея, Андреевский спуск.

Украинская столица впервые вошла в 100 лучших городов мир международного рейтинга компании Resonance. За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.