Киев попал в 100 лучших городов мира

Киев впервые в топ-100 престижного рейтинга. Фото: pixabay.com

Украинская столица впервые вошла в топ-100 лучших городов мир международного рейтинга компании Resonance - 87-е место.

Об этом свидетельствуют данные сайта Best Cities.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. В прошлом году столица Украины находилась лишь на 139 строчке.

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев - это спокойная европейская столица на подъеме", - говорится в сообщении.

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Согласно рейтингу, лучшими городами в мире признали Лондон, Нью-Йорк и Париж, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Города оценивали по многим критериям: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса.

В рейтинге топ-100 городов мира по качеству жизни Киев оказался на 99-м месте. 100-е место занимает Лагос - город в Нигерии.