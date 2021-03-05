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пятница, 05 марта 2021 16:29

Низкое качество жизни - Киев провалился в рейтинге городов

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Низкое качество жизни - Киев провалился в рейтинге городов
На первом месте в рейтинге - Хельсинки. Фото: pixabay.com

В рейтинге топ-100 городов мира по качеству жизни Киев оказался на 99-м месте.

100-е место занимает Лагос - город в Нигерии, пишут в отчете City Wellbeing Index - CWI, передает "Интерфакс-Украина".

Распределение в рейтинге проводили с учетом ключевых показателей: здравоохранение, безопасность, качество воздуха, экологическая и рыночная устойчивость.

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На 1-й позиции - Хельсинки, столица Финляндии. На 2-м месте оказался испанский Мадрид, на 3-м - канадский Ванкувер.

На 1 ступеньку опередил столицу Украины Йоханнесбург ЮАР - 98-е место.

Киев занял 5-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 171 при норме 50.

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05
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