В Киеве закрыли станцию метро

Станцию "Олимпийская" 17 июня закрыли на вход и выход.
Об этом пресс-служба столичного метрополитена сообщила в твиттере.
Станцию закрыли за анонимного звонка о минировании.
Откроют "Олимпийскую" только после тщательной проверки.
Сколько времени займет осмотр станции, не сообщили.
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Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июня 2019 г.
Станцію "Олімпійська" зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Перепрошуємо за незручності!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/eNxzsdzKAz
В ночь на 17 июня в Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" круглосуточных аптек
Сотрудники экстренных служб выехали на указанные адреса. Количество аптек "заминировали" пока не известно
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