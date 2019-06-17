17 июня в Киеве закрыли станцию метро "Олимпийская" Фото: wikimapia.org

Станцию "Олимпийская" 17 июня закрыли на вход и выход.

Об этом пресс-служба столичного метрополитена сообщила в твиттере.

Станцию закрыли за анонимного звонка о минировании.

Откроют "Олимпийскую" только после тщательной проверки.

Сколько времени займет осмотр станции, не сообщили.

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Увага!

Станцію "Олімпійська" зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Перепрошуємо за незручності!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/eNxzsdzKAz — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июня 2019 г.

В ночь на 17 июня в Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" круглосуточных аптек Сотрудники экстренных служб выехали на указанные адреса. Количество аптек "заминировали" пока не известно