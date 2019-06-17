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понедельник, 17 июня 2019 03:10

В столице "заминировали" все круглосуточные аптеки

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В столице &quot;заминировали&quot; все круглосуточные аптеки
Заминировали все аптеки в Киеве. Фото: РБК

В Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" круглосуточных аптек

Сотрудники экстренных служб выехали на указанные адреса. Количество аптек "заминировали" пока не известно, пишет Информатор.

На время обследования помещений фармацевтические учреждения будут закрыты. Работу аптек восстановят после проверки на наличие взрывчатки в помещениях.

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Несколько дней назад в Киеве "заминировали" сразу несколько станции метро. Станции метрополитена не работали около часа. Также сообщили о взрывчатке в правительственных зданиях. В частности, Верховной Рады, Министерства обороны, гипермаркета "Метро", магазина "Дары моря".

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