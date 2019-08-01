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четверг, 01 августа 2019 12:49

В Киеве закрыли центральную станцию метро (обновлено)

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В Киеве закрыли центральную станцию метро (обновлено)
Неизвестный сообщил о заминировании "Театральной". Фото: Твиттер

Станцию киевского метро Театральная закрыли.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

Людей не пускают и не выпускают из-за анонимного сообщения о минировании.

Сейчас на станциях работают правоохранители. Проводится проверка.

Через полчаса в метрополитене сообщили о возобновлении работы станции. Взрывоопасных предметов не нашли.

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В Киеве из-за ливня произошло подтопление территории станции метро Дорогожичи.

В КГГА отметили, что спасатели получают сообщение о поваленных стихией деревьях и оперативно выезжают на мест

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