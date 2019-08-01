В Киеве закрыли центральную станцию метро (обновлено)

Станцию киевского метро Театральная закрыли.
Об этом сообщает Киевский метрополитен.
Людей не пускают и не выпускают из-за анонимного сообщения о минировании.
Сейчас на станциях работают правоохранители. Проводится проверка.
Через полчаса в метрополитене сообщили о возобновлении работы станции. Взрывоопасных предметов не нашли.
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