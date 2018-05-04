В Киеве зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом: назвали причину

В Киеве мужчина заболел ботулизмом через вяленую рыбу. Фото: Gromada.org.ua

В Киеве зарегистрировали случай заболевания ботулизмом у мужчины, который съел вяленую рыбу.

Ее приобрел на стихийном рынке на Виноградаре, сообщили в Главном управлении Госпродслужбы Киева.

"Больной принимал указанную рыбную продукцию 28.04.2018, за медицинской помощью обратился 30.04.2018 в Александровскую клиническую больницу, Киев, где был госпитализирован в отделение инфекционной реанимации с диагнозом - ботулизм средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у мужчины взяли кровь для проведения лабораторных исследований в бактериологической лаборатории Государственного Учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

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Ботулизм - это острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum. Болезнь характеризуется миоплегией и офтальмоплегией, парезом кишечника, расстройствами вегетативной иннервации, при тяжелом течении - бульбарным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

Госпродслужба обратилась в полицию о принятии соответствующих мер реагирования для прекращения торговли в несанкционированных местах в Подольском районе.

За годы независимости вылов рыбы в Украине сократился почти в 13 раз. Сейчас в нашем потребления 15% украинского товара, остальное - импорт. Это объясняет высокие цены на рыбную продукцию.