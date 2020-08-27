В Киеве зафиксировали наибольшее количество госпитализированных с Covid-19

По состоянию на 27 августа, больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 220 человек. Это на 125 инфицированных больше, чем за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко В столице увеличилось количество больных на коронавирус, которые лечатся в стационаре

Подхватили недуг:

- 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

- 101 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

- 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.

Заразились также 10 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, Деснянском - 30, Подольском районе - 27 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1974 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 27 августа, имеем 112 059 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.