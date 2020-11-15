В Киеве за сутки почти тысяча больных коронавирусом

Коронавирус в Киеве обнаружили у более чем 50 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве за минувшие сутки 921 человек заболел коронавирусом. 15 случаев - летальных.

Всего на коронавирус в столице за период пандемии заболели 50 620 человек, умерли - 965. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Заболели 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17. Заболели также 42 медика", - сообщил Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 124, в Оболонском - 121 и в Деснянском районе - 120 случаев.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 681 новых больных корнавирус. Из них детей - 420, медработников - 391. Всего, по состоянию на утро 15 ноября, имеем 535857 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9603 - летальные. За сутки умерли 95 пациентов. Преодолели болезнь 241444 пациенты, из них за последние сутки - 2633.