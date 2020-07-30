В Киеве за неправильную парковку эвакуировали элитный спорткар

Фото: Киев Сейчас

В Киеве коммунальщики эвакуировали неправильно припаркованный элитный спорткар McLaren.

Соответствующие фотографии разместил на своей странице в Facebook заместитель главы Киевской госадминистрации Александр Густелев.

"Правила парковки в столице — для всех. Избранных нет и не будет..." — написал он.

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Также на его странице есть фото эвакуации других дорогих автомобилей, в частности, спортивного купе Audi, внедорожников BMW и Ford.

Ранее в украинской столице засветился BMW X5 M четвертого поколения. Это не обычный кроссовер, а топовая версия Competition.