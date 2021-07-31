В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как восстанавливают парк "Радунка". Фото: пресс-служба Кличко

В Днепровском районе Киева восстанавливают парк "Радунка".

Мэр столицы Виталий Кличко показал, как продвигаются ремонтные работы. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем обновлять городские парки, скверы и зоны отдыха. Продолжается капитальный ремонт, в том числе и в парке "Радунка", что в Днепровском районе столицы. В частности, работы осуществляют на территории вдоль улицы Радужная. В прошлом году там устроили часть дорожек ФЭМ, входную группу с гранитной облицовкой, обновили лестницы и построили пандус для маломобильных групп населения. А также устроили резиновое покрытие на детской площадке и установили столы для настольного тенниса. Сейчас продолжаются работы по устройству дорожек, устанавливают новые скамейки и урны. Завершают и капремонт моста через озеро Радунка: устраивают асфальтовое покрытие моста и вечернюю подсветку", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, до конца года в парке планируют обустроить еще одну входную группу с пандусами от улицы Радужной, а также огражденную площадку для выгула и дрессировки собак.

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