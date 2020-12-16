В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД

Киевлянин "под кайфом" разъезжал по улицам Киева на разбитой Audi. Фото: скриншот с видео

В ночь на 16 декабря столичные патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения за рулем разбитого автомобиля Audi. В авто были затерты номера, избиты бампер, капот передняя фара и крыло.

Причиной остановки стало нарушение водителем ПДД на пустой магистрали, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Кажется, водитель мог целую теорему вывести, которая уверяла, что он трезв, но к врачу-наркологу ехать отказался. Хотя и был предупрежден, что это приравнивается к признанию опьянения", - говорится в сообщении.

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