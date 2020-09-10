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четверг, 10 сентября 2020 12:37

В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший

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В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В результате аварии пострадал рабочий. Фото: ДТИ

В четверг, 10 сентября, на ул. Степана Бандеры перед Северным мостом произошла авария. Водитель внедорожника Suzuki протаранил каток, который осуществлял ремонтные работы.

Видео с места аварии обнародовали на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

В результате столкновения пострадал дорожный рабочий, а на участке дороги образовалась пробка. На место ДТП прибыла "скорая", чтобы оказать помощь пострадавшему.



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В ночь на 6 августа под Киевом на Варшавской трассе произошла смертельная авария. Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Водитель мототранспорта и его пассажирка погибли

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10
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