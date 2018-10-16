В Киеве увеличилось количество грабежей

В Киеве за прошедшие сутки, 15 октября,189 сообщений о совершении преступлений поступило в отделение полиции. В 43 случаях имена подозреваемых выяснить не удалось.

"Среди них: грабежи - 8; хулиганства - 7; кражи - 106; незаконные завладения автотранспортом - 1", - говорят в отделе коммуникации полиции Киева.

В 43 случаях полиция не смогла найти подозреваемых.

Согласно таблице, предоставленной Генеральной прокуратурой Украины, в Киеве за последние полгода грабежи составляли в среднем 2,4% от всех преступлений каждый день. Последние сутки показывают, что количество грабежей увеличилось вдвое. Вчера, 15 октября, этот показатель стал 4,2%.

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